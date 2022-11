Anche stasera Steven Zhang sarà allo stadio per seguire la sua Inter. Ed è la terza trasferta di fila dopo il Franchi e l'Allianz Stadium: il presidente viaggerà nel pomeriggio alla volta di Torino dove ritroverà l'amico Andrea Agnelli. "E l’alleanza si è saldata nel tempo su vari fronti, dai diritti tv alla politica sportiva, fino all’abbaglio della Superlega: su questo punto Inter e Juve si sono ormai allontanate - spiega la Gazzetta dello Sport -. Oggi all’Allianz siederanno uno accanto all’altro, più vicini dell’ultima partita: era maggio, all’Olimpico, per la finale di Coppa Italia. Quella volta Steven andò a incontrare Agnelli nell’hotel dei bianconeri, un po’ per discutere di affari e un po’ per ragioni di buon vicinato. Da allora altri due faccia a faccia: uno a Los Angeles, dove la Juve era in tournée quest’estate e Steven è di casa per motivi personali, più un recente passaggio di Andrea in viale della Liberazione".