La nota negativa della serata è senza dubbio l'infortunio di Marcus Thuram, che verso fine primo tempo ha iniziato a toccarsi l'inguine, ha provato a restare in campo e ha tirato fino a fine primo tempo per poi alzare bandiera bianca, cedendo il posto ad Arnautovic.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter inizialmente aveva parlato di contrattura all'adduttore da valutare, ma un paio d’ore ha preso consistenza l’idea che si tratti di un’elongazione. Infortuni di questo tipo generalmente richiedono circa 20 giorni per essere smaltiti: sarà corsa contro il tempo per il ritorno di Madrid. Previsti esami nelle prossime ore.

Un peccato per chi, come Thuram, finora non aveva mai saltato una gara, risultando titolare 24 volte su 24 in A e nelle due sfide di Supercoppa, subentrato in tre partite nel girone di Champions e nell’ottavo di Coppa Italia perso col Bologna.

