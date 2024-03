Sanchez torna Maravilla proprio nel momento decisivo della stagione e incanta, risultando decisivo contro il Genoa e, forse, per lo strappo decisivo verso il ventesimo scudetto.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il Niño aveva cambiato marcia già da qualche partita ma ieri contro il Genoa è anche tornato al gol, che in campionato gli mancava da più di 650 giorni (6 maggio 2022, contro l’Empoli). Notizia estremamente positiva per Simone Inzaghi che ora sa di poter contare su un giocatore che sa come si vince e che i colpi li ha.

Il cileno si è meritato gli applausi del Meazza quando, a metà secondo tempo, è uscito per lasciare spazio a Thuram (altra ottima notizia il suo recupero dopo il problema con l'Atletico). Il giornale sottolinea le qualità del cileno, ma soprattutto l'umiltà di saper accettare un ruolo da comprimario. Un atteggiamento positivo che sta piacendo così tanto che adesso potrebbe pure cambiare un finale che pareva già scritto: a fine stagione scade il contratto, Taremi è già preso a zero per giugno, ma si ragiona sul prolungamento del rapporto di un altro anno a ingaggio leggermente abbassato rispetto ai 2,8 milioni attuali.