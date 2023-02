"Se una volta può pure succedere nell’adrenalina del momento, due è forse troppo. Inizia a essere la spia di un nervosismo esagerato, che ieri è stato coperto dalla gioia finale regalata da Lukaku. Quando però le cose non filano lisce come l’olio, la squadra a volte si mostra un filo tesa. Ieri il duello è stato ai due poli opposti del campo, tra il portiere e il centravanti, tra André Onana ed Edin Dzeko. A vederli sbracciare e urlare in maniera teatrale a tutti è venuto in mente lo scontro genovese tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella durante Samp-Inter del 13 febbraio: la scena è stata catturata dalle tv ed è diventata di colpo virale sui social, ma è stata colta con una certa evidenza anche dai 75mila di San Siro. In un momento in cui il gioco era fermo è come se la scena si fosse improvvisamente ingigantita". Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport all'indomani del successo nerazzurro sul Porto. Un episodio già ampiamente spiegato e contestualizzato sia da Inzaghi che dallo stesso Onana. "La miccia a metà del primo tempo è stata innescata da un mancato lancio del portiere verso Edin: il bosniaco non l’ha presa bene e ha iniziato a inveire contro il compagno, uno che di solito ha pure l’occhio svelto per la punta che si libera ed è molto preciso nel servirla con un piede ben educato. Il rimprovero di Dzeko non è però piaciuto a Onana: si è sbattuto furiosamente un pugno sul petto e ha sbraitato parole non certo amichevoli".