Ci sarà anche Onana oggi in sede. Il portiere camerunese, in città per rispondere alla chiamata di Eto'o, entrerà per la prima volta nei locali nerazzurri, discuterà con Inzaghi , col presidente Zhang e visiterà pure il museo arricchito da poco con una Coppa Italia. l'ex Ajax, in arrivo a parametro zero, sarà solo una delle tante presenze in viale della Liberazione: com'è noto, infatti, è in agenda il summit tra il tecnico nerazzurro, la dirigenza e il presidente per discutere del mercato che sarà.

Appuntamento in tarda mattinata, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport. Del rinnovo ormai conclamato dell'allenatore piacentino si è già discusso e la ratifica arriverà in un altro momento. Oggi si parlerà di come rinforzare la squadra. "L'allenatore vuole solo chiarezza sin dal minuto 1 della partita, in maniera tale che non si ripresenti lo scenario del 2021, anche se in forma ovviamente diversa: allora fu aggiunto di colpo Lukaku alla lista delle cessioni - spiega la rosea -. La cosa inizialmente non era prevista e fu un vero sconquasso. I conti dell’Inter stanno comunque assai meglio rispetto ad allora, ma bisogna stringere la cinghia ancora un po’. In fondo, Inzaghi conosce ormai da mesi le direttive di Suning e la necessità di usare le forbici per ridurre di un 15% il monte ingaggi. Se l’anno scorso serviva denaro contante con le cessioni, adesso ci si concentrerà più alla voce plusvalenza: serviranno almeno una sessantina di milioni. Per questo il tecnico sa che uno dei suoi titolari, probabilmente, dovrà salutare per davvero, ma il desiderio suo e di tutta l’Inter è che non sia Lautaro. Si discuterà anche di ingressi e della necessità di arruolare un vice-Brozovic che non faccia vedere le streghe alla squadra quando manca il croato: il 20enne albanese dell’Empoli Kristjan Asllani è il preferito. A zero, poi, il mercato offre occasioni irrinunciabili: se su Dybala c’è già da tempo l’ok entusiasta dello staff, sono in corso valutazioni su Mkhitaryan che non ha ancora firmato il rinnovo con la Roma".

Acquista QUI i prodotti originali Inter