Oaktree è ormai vicinissimo a cedere il Caen, seconda divisione francese, a Mbappé. E così il fondo californiano, a livello calcistico, resterà solo con l'Inter.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, la notizia inizialmente diffusa dal quotidiano Le Parisien ha trovato conferme all’interno dell’entourage di Mbappé, una holding e non solo un calciatore. L’acquisizione del pacchetto di maggioranza (circa l’80% della società) per un totale di circa 15 milioni di euro avviene tramite Coalition Capital, fondo di investimento che fa riferimento proprio a Kylian.

Ovviamente il Caen non è l'Inter, anche per prospettiva di sviluppo: da un lato c’era infatti un club che ha in curriculum al massimo un quinto posto in Ligue 1 nel lontano 1992 e ha terminato al sesto posto l’ultima grigia stagione di Ligue 2; dall’altro una società di spessore europeo fresca di scudetto numero 20 e che, proprio grazie alla nuova stella appuntata alla maglia, ha propositi di crescita ben oltre il campo, spiega la rosea.

La presenza di Oaktre all'interno del club nerazzurro è diretta e tutto viene controllato in collaborazione con il management capitanato da Marotta. I top manager del fondo che hanno in mano dall’inizio il dossier Inter sono Alejandro Cano (presidente del CdA di Inter Media) e Katherine Ralph (Inter Brand).