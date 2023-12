Niente titolarità e nessun ingresso in campo, ieri con l'Udinese, per Davide Frattesi. Una scelta sulla quale ha fatto luce lo stesso Simone Inzaghi nell'immediato post-partita, discorso parafrasato dalla Gazzetta dello Sport che spiega come l'allenatore abbia spiegato al giocatore che sarebbe stato inutile metterlo dopo un quarto d'ora della ripresa tanto quanto inserirlo ad una manciata di minuti dalla fine, motivo per il quale il piacentino ha preferito tenerlo a riposo per la sfida contro la Real Sociedad, match durante il quale l'Inter si giocherà il primo posto nel girone di Champions.

"L'essere intervenuto... a caldo, mentre il match era ancora in corso, testimonia piuttosto l'importanza che Frattesi ha nell'Inzaghi-pensiero" scrive la Gazza che sottolinea come Inzaghi "non voleva assolutamente che il ragazzo rimanesse male o si sentisse poco considerato dal suo tecnico e gli ha parlato prima del fischio finale. Un comportamento che testimonia lo "status" di Davide e la sensibilità nei confronti dei suoi giocatori di Simone".

