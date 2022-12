Romelu Lukaku vuole arrivare tirato a lucido al match con il Napoli e, per fare ciò, lui e Inzaghi hanno stilato una tabella di marcia per migliorare la condizione settimana dopo settimana. La forma migliora di giorno in giorno, ma forzare troppo, dopo una lunga assenza, non è mai consigliabile e allora il piano è stato studiato con cura.

"Sabato l’Inter torna in campo a Siviglia, per sfidare il Betis in un nuovo test internazionale - scrive la Gazzetta dello Sport -. La presenza di Romelu è ancora incerta, e non per problemi fisici o scelte precauzionali. L’idea alternativa è quella di lasciarlo ancora ad Appiano Gentile a lavorare, a mettere benzina nelle gambe, migliorare la tenuta aerobica e la resistenza alla velocità per evitare di avere altri problemi in futuro. Si deciderà domani, ma qualora si optasse per portarlo in Spagna, Romelu giocherà al massimo un tempo. La situazione, per intenderci, è simile a quella vissuta a fine ottobre per la trasferta di Firenze, quando Lukaku stava recuperando dall’infortunio ai flessori: allora, Inzaghi all’ultimo optò per lasciarlo a Milano per una doppia seduta extra di lavoro, piuttosto che averlo a disposizione dalla panchina, con non più di 30’ nelle gambe per poter aiutare la squadra".