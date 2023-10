Ma cosa è successo nella settimana prima della finale di Istanbul tra Romelu Lukaku e l'Inter? Se lo domanda la Gazzetta dello Sport nella sua versione online dopo le dichiarazioni discutibili di Big Rom dal ritiro della nazionale belga.

"Big Rom ha lanciato il sasso e nascosto la mano, ha intorbidito le acque per caricare di tensione la lunga vigilia di Inter-Roma (domenica 29 ottobre a San Siro), ma soprattutto ha provato a instillare un dubbio nella testa dei 50.000 cuori nerazzurri che lo aspettano armati di fischietto per... "salutarlo" - si legge -. Cosa è successo quella settimana (e quelle successive) ad Appiano Gentile e dintorni abbiamo provato a ricostruirlo noi, senza aspettare la prossima puntata del Lukaku pensiero".

Lukaku arriva in grande condizione fisica alla finale di Istanbul e, nella settimana che precede il match, alla ripresa degli allenamenti, "il belga chiede allo staff tecnico un giorno in più di riposo perché si sente affaticato - svela la rosea -. Sono queste le sue parole. Gli viene accordato e svolge una seduta specifica, poi torna in gruppo. Particolare mai filtrato in precedenza e del quale probabilmente Inzaghi tiene conto quando sceglie la formazione anti City". Il belga - seguendo il racconto della Gazzetta - è sicuro di partire titolare contro il City, ma Inzaghi sceglie Dzeko. Col passare degli allenamenti, si capisce che il titolare sarà invece il bosniaco. "Tra i due c'è un chiarimento dopo la riunione tecnica a poche ore dalla finale, quando Simone annuncia la formazione. L'allenatore spiega il motivo della scelta, di natura tecnica, al bomber di Anversa che naturalmente è molto contrariato e non la prende bene. Entrerà al 10' della ripresa e troverà il tempo per "parare" involontariamente un tiro di Dimarco che avrebbe dato il pareggio all'Inter. Ma questo è un altro discorso...".