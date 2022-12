Nel test contro la Reggina sono arrivati "continui scambi di posizione per non dare punti di riferimento e movimenti sempre opposti: uno incontro, l’altro in profondità, come si chiede a ogni coppia offensiva - analizza il quotidiano -. Eppure, Lukaku ha lavorato in maniera diversa rispetto a quando gioca accanto a Lautaro: col Toro il feeling è ormai naturale, ai due basta uno sguardo per intendersi e comunque sono rare le volte in cui la posizione viene invertita. Lautaro vive più dentro l’area, Lukaku va a cercarsi zolle da aggredire in profondità sul centro-destro. Movimenti figli dei due anni vincenti vissuti con Conte, che sono rimasti codificati. Con Edin c’è un modo diverso di ragionare, anche perché sono le caratteristiche del 9 bosniaco ad essere differenti dall’argentino: Dzeko ama cucire il gioco e andare spesso incontro al portatore di palla, Romelu così può spaziare libero su tutto il fronte offensivo e al Granillo si è spesso allargato anche sul versante sinistro dell’attacco". Una novità che porta Big Rom ad essere meno leggibile. E, chissà, magari anche più letale.

