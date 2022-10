Romelu Lukaku prossimo al rientro: lo annuncia la Gazzetta dello Sport all'indomani della vittoria interista sul Sassuolo. E allora adesso che cosa ne sarà di Edin Dzeko? Se lo domanda la rosea: "Ritornerà in panchina, pronto all’uso per gli ultimi 20-25 minuti? L’Inter in campionato ha già perso quattro partite, troppe a questo punto della stagione per chi ha o aveva ambizioni di scudetto - si legge -. È il momento di osare, di uscire dai soliti canoni. Serve una sterzata, ci vuole un’idea. Dzeko e Lukaku sono meno incompatibili e alternativi di quel che sembra. In attesa che Lautaro rompa la bolla di cui è prigioniero, la strana coppia di 9 potrebbe essere una soluzione. L’Inter ha un’anima e una struttura, ma è sempre uguale a se stessa, nel format di Inzaghi. Sparigliare e sorprendere, per tentare l’impossibile".