Yunus Musah , centrocampista del Valencia impegnato al Mondiale con gli Stati Uniti, è il grande obiettivo dell'Inter per il mercato di gennaio. Ma alle giuste condizioni. In primis dovrebbe uscire dalla rosa nerazzurra almeno un giocatore in quel ruolo, poi si dovrebbe lavorare con il club spagnolo per trovare un incastro sulla formula dell'operazione. "L’Inter vorrebbe un prestito oneroso con obbligo di riscatto , ma il Valencia ha bisogno di incassare subito, quindi al momento fa resistenza - spiega tra le sue pagine La Gazzetta dello Sport -. C’è tempo per lavorare e ammorbidire l’interlocutore, ma intanto ad Appiano bisogna liberare un po’ di spazio: Roberto Gagliardini ha la valigia pronta, con un contratto in scadenza il prossimo giugno e nessun segnale ancora di rinnovo".

Certo, a livello economico non sarà il suo addio a dare un'accelerata alla trattativa, ma sul piano numerico sarebbe un primo passo. E se dovesse arrivare un’offerta convincente per la cessione di Joaquin Correa già a gennaio, allora in Viale della Liberazione avrebbero anche i soldi da reinvestire subito su giovane americano "e pure per tentare lo sprint per Marcus Thuram, altro obiettivo a cinque stelle - aggiunge la rosea -. Va in scadenza in estate, gennaio diventa mese fondamentale per evitare aste".