Tra i tanti pezzi dedicati all'Inter nell'edizione di oggi, La Gazzetta dello Sport ne dedica uno anche a Steven Zhang e Beppe Marotta. "Eccoli qui, il braccio e la mente di questa Inter che stasera attacca il mondo" scrive la rosea, sottolineando la scelta del presidente nerazzurro di puntare sul dirigente varesino, etichettato come "l'uomo della rinascita".

Adesso l'Inter si trova all'apice, pronta a giocare la finale di Champions League contro il Manchester City, con Zhang che nel 2010, quando l’Inter vinceva il Triplete, studiava economia in Pennsylvania, alla Wharton University. E dopo quella laurea, Steven proverà a replicare anche nel calcio. "La commissione è tosta, composta da uno spagnolo di nome Pep che non vede l’ora di consumare il suo sigaro e una squadra che sente di avere un appuntamento con la storia - si legge -. E vediamo allora chi arriva più puntuale. Perché pure Zhang ha il suo appuntamento. Steven si volta indietro e legge solo Moratti. Legge Angelo prima e Massimo poi, padre e figlio, gli unici nella storia dell’Inter ad aver portato una Coppa Campioni/Champions a Milano. Stasera Steven e Massimo saranno seduti non lontani, uno dall’altro. Come 13 anni che si fondono, come Madrid che chiama e Istanbul che risponde".

