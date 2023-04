La Gazzetta dello Sport prova ad analizzare anche il campo per quanto riguarda il match di ieri all'Allianz Stadium. "L’Inter ha giocato di più e meglio. Non avrebbe meritato la quinta sconfitta nelle ultime sette partite che avrebbe arroventato ulteriormente la rincorsa in campionato a un posto Champions e la trasferta di Lisbona - si legge -. Simone Inzaghi, ripagato dalla conferma di Brozovic, stavolta ha scelto gli uomini giusti e ha messo in campo la squadra con lo spirito giusto e la giusta organizzazione, ma ha rischiato di pagare ancora una volta l’anemia offensiva. Senza il rigore all’ultimo respiro, avrebbe messo in fila 4 partite senza gol. Lautaro, il peggiore, non segna da 8 match.