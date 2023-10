L'Inter di questa prima parte di stagione diverte e si diverte, costruisce tanto e guida la classifica con il miglior attacco della Serie A. Fino ad ora sono 19 le reti realizzate nelle prime sette giornate dai nerazzurri, che contano sette marcatori diversi.

A comandare, ovviamente, è Lautaro Martinez. "Il nuovo Lautaro capitano non ha dimenticato le belle e buone abitudini e anzi viaggia a velocità fenomenale: già nove reti in campionato, il triplo rispetto alle prime sette giornate dello scorso anno - scrive La Gazzetta dello Sport -. Dietro al Toro ci sono i soliti Calhanoglu, Mkhitaryan, Dumfries e la novità Thuram a quota 2, poi a uno Dimarco e Frattesi, altra new entry col vizio del gol. In attesa che arrivi un acuto da un centrale di difesa o che Barella riesca a sbloccarsi in zona gol, Inzaghi si gode la sua fabbrica di gol e spettacolo: spumeggiante davanti e quasi invalicabile dietro (miglior difesa del torneo e d’Europa, con appena tre reti al passivo). E oggi sfida la seconda miglior difesa d’Italia e d’Europa".

Per l'argentino il 2023 è stato un anno super: è secondo solo a Haaland nella classifica dei giocatori più determinanti per somma di gol e assist. Per ora il Toro è a quota 37 (30 reti, 4 passaggi vincenti), mentre il bomber del City è a 41 (33 più 8).

