Acerbi e Taremi titolari contro la Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi sembra aver sciolto i due grandi dubbi di formazione alla vigilia della sfida di campionato che mette in palio tre punti pesantissimi per l'Inter: in caso di vittoria, i nerazzurri volerebbero al primo posto sorpassando il Napoli in classifica, fermato sul 2-2 dalla Lazio all'Olimpico.

Il difensore azzurro vince il ballottaggio con De Vrij, dopo il grande ritorno a San Siro e la super prova contro Kean. Grande chance per l'iraniano dal primo minuto. Thuram ha recuperato, ma avverte ancora un po' di dolore e partirà dalla panchina. Magari pronto ad entrare a partita in corso. Confermato tutto il resto della formazione, con i ritorni di Dumfries e Dimarco sulle fasce.