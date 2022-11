L'Inter ha chiuso in crescendo la prima fetta di stagione, vincendo 6 delle ultime 7 gare di campionato e reinserendosi nella lotta al vertice alle spalle del lanciatissimo Napoli. E adesso si pensa già a gennaio, al rientro in campo, con Inzaghi che dovrà trovare posto a due titolarissimi come Brozovic e Lukaku, i grandi assenti di questo primo troncone.