In attesa di capire quale sarà il futuro societario, in casa Inter è già cominciata la programmazione sportiva della prossima stagione che si annuncia più impegnativa che mai, tra nuova Champions League, final 4 di Supercoppa italiana in Arabia Saudita e Mondiale per Club negli States. Stando a quanto conferma la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, i nerazzurri faranno una tournée in Cina, con destinazione Chengdu. La partenza, rivela la rosea, è in agenda il 25 luglio.

