Lontano da Milano ci sono due giovani che l'Inter sta vedendo crescere: Giovanni Fabbian e Facundo Colidio. Quale sarà il loro futuro? Se lo chiede Gazzetta.it, partendo nella sua analisi dal centrocampista che sta brillando alla Reggina ed è destinato a tornare alla base. "In teoria dovrebbe essere nuovamente girato in prestito, stavolta in Serie A, ma nell'ottica di lanciare un giovane e di ridimensionare il monte ingaggi, potrebbe essere lui a prendere il posto di Gagliardini, al quale non sarà rinnovato il contratto (probabilmente, in caso di salvezza, firmerà per il Monza). Fabbian inoltre sarebbe inserito nella lista Uefa come prodotto del vivaio nerazzurro, un altro vantaggio di non poco conto in ottica futura", spiega la rosea.