Sono arrivati i primi provvedimenti per quei tifosi della Fiorentina che sabato sera al Franchi si sono macchiati di violenze contro alcuni supporter interisti. Un primo Daspo già notificato ieri e un altro potrebbe arrivare oggi: le indagini su quanto accaduto continuano, ma intanto tra i club il gelo resta enorme come racconta la Gazzetta dello Sport .

I nerazzurri, rientrati subito a Milano dopo il match di sabato sera, si sono immediatamente settati sul vitale impegno in Champions, ma impossibile dimenticare quanto accaduto a Firenze. "Troppo grande l'amarezza per la serata vissuta al Franchi, tra insulti ai dirigenti e al presidente, oltre che violenze sui tifosi - si legge sulla rosea -. I singoli episodi sono solo una parte del bubbone esploso sabato". Tra i nerazzurri non c'è alcuna voglia di rispondere alle accuse dei dirigenti viola, diventate pubbliche con un comunicato ufficiale. Secondo l'Inter, a essere totalmente fuori luogo, al di là degli episodi singoli, è stato il clima creatosi allo stadio fin dal principio. "E se prima c'era gelo, ora tra Inter e Fiorentina il freddo è polare", sottolinea il quotidiano milanese.

Intanto la Procura federale, in attesa del referto arbitrale, ha registrato lo scambio di accuse tra club e - secondo la Gazzetta - si prepara ad aprire un procedimento per chiarire quanto accaduto tra i dirigenti a fine gara.