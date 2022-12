Josko Gvardiol, difensore del Lipsia, è uno dei protagonisti assoluti dei Mondiali in Qatar con la sua Croazia. Classe 2002, compirà 21 anni a gennaio ma, nonostante la giovane età, ha già conquistato tutti a suon di prestazioni importanti. "Fiorentina, Inter e Roma avrebbero potuto assicurarsi Gvardiol per 9 milioni, decisero di non affondare", si legge su La Gazzetta dello Sport. Il Lipsia nel 2021 lo acquistò dalla Dinamo Zagabria per 19 milioni di euro, oggi il valore di mercato è salito fino a 100 milioni.