La notizia è di questi ultimi giorni: l'Inter ha messo nel mirino Tomas Palacios, 20enne difensore argentino del Talleres de Cordoba, ma in prestito attualmente all'Independiente Rivadavia.

"Voglio restituire un po' per volta a questo club le soddisfazioni che ha dato a me. In futuro, lo ammetto, vorrei giocare in un club europeo", aveva detto il giovane mancino argentino lo scorso maggio 2023 come ricorda la Gazzetta dello Sport. In Primera argentina ha stupito per prestanza fisica (è alto un metro e 96), maturità tattica e visione di gioco: per forza, lo hanno schierato in tutti i ruoli.

Intelligenza, tecnica, rapidità di pensiero. Proprio nell'Independiente Rivadavia, Palacios gioca da braccetto sinistro nel 5-3-2 dei neopromossi in Primera. E qui le antenne nerazzurre cominciano a diventare sensibili. Come spiega la rosea, Tomas sa proporsi come regista arretrato e sventaglia volentieri col mancino. Una mezza rarità, per i bassifondi della classifica argentina: il Boca Juniors ci ha già messo gli occhi, l'Independiente, dopo poco più di 10 presenze del classe 2003, ha già reso noto che a fine anno eserciterà il diritto di riscatto di un milione e mezzo. Sempre che l'Inter non arrivi prima: Palacios potrebbe ricoprire il ruolo di vice-Bastoni e rinnovare la tradizione argentina dei difensori in maglia nerazzurra.