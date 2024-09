Oggi ad Appiano Gentile tornerà a lavorare anche Denzel Dumfries, protagonista con i Paesi Bassi contro la Germania: l'esterno ha siglato il definitivo 2-2 ad Amsterdam.

Resta aperto il capitolo rinnovo per l'ex PSV: come informa la Gazzetta dello Sport, il momento decisivo è ormai arrivato e le parti sono al lavoro per chiudere una trattativa iniziata un anno fa. A breve dovrebbe arrivare la parola 'fine', anche perché la scadenza il prossimo giugno ora impone fretta.

L'ultima parola spetta ovviamente proprio a Dumfries che dovrà accettare l'offerta nerazzurra da 4 milioni netti a stagione sulla scia del contratto di Dimarco (e meno pesante considerando i benefici del decreto crescita). Non ci sarà clausola rescissoria secondo la rosea. Dopo aver temporeggiato per mesi, alla fine il numero 2 nerazzurro ha più volte manifestato la volontà di restare a Milano, però la firma ancora non è arrivata.

L'Inter non cambia strategia e va avanti per la sua strada come già accaduto con Barella, Lautaro e Inzaghi. Possibile che, per sciogliere gli ultimi nodi, il club e i rappresentati di Denzel si incontrino un’ultima volta. Poi starà a Dumfries.