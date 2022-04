Il derby in programma fra una settimana, valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, sarà a suo modo storico. L'ultimo Inter-Milan con San Siro pieno è quello del 9 febbraio 2020, poi il Covid ha condizionato tutto, anche le presenze negli stadi. Da quel 4-2 nerazzurro sono passati poco più di due anni e ora il Meazza torna a riempirsi per una stracittadina: già oltre 70mila tifosi hanno acquistato il biglietto per la partita. "La quota è stata toccata ieri pomeriggio: con altri giorni a disposizione è assolutamente prevedibile il tutto esaurito. Restano circa quattromila tagliandi del terzo anello e meno di mille nel primo rosso", conferma la Gazzetta dello Sport. Lo 0-0 dell'andata lascia aperto ogni discorso per la qualificazione, ma la verità è che a Milano c'è una voglia enorme di tornare a vivere il grande calcio dal vivo e non solo in tv.