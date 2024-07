In attesa di conoscere quello che sarà il calendario della prossima stagione, con la cerimonia prevista per domani a mezzogiorno a Roma, la Gazzetta dello Sport presenta la classifica relativa agli incassi da diritti televisivi per la stagione appena andata in archivio, che ha visto l'Inter conquistare il ventesimo Scudetto. E proprio i nerazzurri sono in cima anche a questa graduatoria, unici del lotto delle 20 a sfondare la quota dei 100 milioni: i nerazzurri precedono Milan e Juventus, entrambi a quota 87, mentre giù dal podio troviamo Roma, Napoli e Lazio, che incassano di più di Atalanta e Bologna che si sono classificate al quarto e al quinto posto nella classifica del campionato.Questo perché il meccanismo di distribuzione delle risorse audiovisive commercializzate dalla Lega prevede un mix di criteri che tiene conto di diversi aspetti.

L'Inter ha incassato 101 milioni, oltre una decina in più del 2022-23. Non è la prima volta che un club sfonda il tetto dei 100, c’era riuscita già la Juventus nel triennio 2015-18, grazie al vecchio sistema di ripartizione che premiava l’ampio bacino d’utenza bianconero. Le cose sono cambiate e ormai da qualche anno la Juve staziona sotto quota 90, sugli stessi livelli del Milan. Chiudono la graduatoria Empoli, Frosinone e Salernitana, tra 33 e 31 milioni. Il rapporto tra la prima è l’ultima è di 3,25 a 1: l’Inter incassa più del triplo di Frosinone e Salernitana. Nel 2017-18, ultima stagione prima della riforma della Melandri, il rapporto era di 4,4 a 1. La forbice, quindi, si è ristretta, anche se restano lontani i modelli “democratici” della Premier (1,6 a 1) e della Bundesliga (2,4 a 1).

