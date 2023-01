Federico Dimarco nuovo leader della sinistra, Denzel Dumfries, "martello ammirato da mezza Europa e degno erede di Achraf Hakimi", dalla parte opposta. La Gazzetta dello Sport vede i due esterni dell'Inter titolari questa sera all'U-Power Stadium contro il Monza e si focalizza sull'importanza degli uomini che Inzaghi ha sulle fasce per la rincorsa scudetto. Senza dimenticare i buoni segnali lanciati da Matteo Darmian e Robin Gosens.

Perché "se c’è una cosa che ha insegnato la ripartenza nerazzurra nel 2023 è che c’è vita anche dietro alla coppia Di-Du, Dimarco-Dumfries: contro il Napoli Matteo Darmian si è confermato una potentissima arma tattica in certe partite in cui bisogna mettere un argine sulla corsia destra, mentre Robin Gosens è in uno stato di forma crescente, come mai da quando è all’Inter - sottolinea il giornale -. Nonostante le chiamate dalla Bundesliga, è stato lui stesso a dire no a qualsiasi ipotesi di trasferimento a gennaio: il tedesco è convinto che troverà un varco in cui infilarsi".