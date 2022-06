"Esaltazione, nervosismo, sfiducia, poi di nuovo il sorriso. E all’ora di cena il ritrovato entusiasmo. Romelu Lukaku è in vacanza, in questi giorni. Ma non toglietegli il telefono, perché è il mezzo che più di ogni altro lo tiene collegato al mondo Inter". La Gazzetta dello Sport racconta gli stati d'animo del belga che ormai da mesi sta facendo di tutto per tornare a Milano. Nelle ultime 24 ore, in particolare, Big Rom ha vissuto sulle montagne russe, alternando l'umore in varie occasioni.

Lukaku era convinto della chiusura positiva del negoziato dopo la richiesta di 10 milioni del Chelsea, ma poi si è dovuto ricredere al 'no' di Zhang. Bravo in quella fase l'avvocato Ledure a tenere vivo il dialogo per non far saltare tutto. "Il nervosismo di Romelu ha poi lasciato spazio alla nuova fiducia, una volta capito dal vertice avvenuto a Milano che la fumata bianca era di nuovo vicina - si legge -. Mai Lukaku è stato così vicino a vestirsi nuovamente di nerazzurro. In linea teorica il suo programma non prevede rientro a Milano prima di luglio. Ma il discorso potrebbe cambiare in corso d’opera: non è escluso, infatti, che il giocatore possa sbarcare nuovamente a Milano già in questo fine settimana. Così, giusto per gustare il dolce sapore di una marcia indietro".