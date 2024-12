Oggi, contro il Cagliari, l'Inter affronterà il suo ultimo impegno dell'anno solare 2024. Nessuno ha tenuto il passo dei campioni d'Italia in carica che, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport nella sua analisi, sono primi nella classifica dei 12 mesi con 86 punti in 36 partite di Serie A. A seguire c''Atalanta, seconda con 80 in 37 e che non può raggiungere la squadre di Inzaghi, forte dei sei punti di vantaggio nonostante la gara da recuperare contro la Fiorentina.

Insomma, l'Inter è la regina del 2024: è la squadra che ha vinto più partite (26) e ne ha perse di meno (2) nel 2024 in Serie A, ma è anche quella che ha segnato più gol (89) e che ne ha subiti di meno (29). Numeri che fanno capire la grande annata che ha portato i nerazzurri a conquistare la Seconda Stella e la Supercoppa, con l'unico neo della precoce eliminazione in Champions contro l'Atletico Madrid.

