Dopo i problemi con l'Inter e la delusione Mondiale, Joaquin Correa è in cerca di riscatto e ha una motivazione in più: ripagare la fiducia di Simone Inzaghi. "L’avventura di Correa all’Inter era partita fortissimo, con doppietta decisiva alla prima ufficiale, in casa del Verona. E invece, a conti fatti, fu un’altra stagione in chiaroscuro, costellata da poche partite davvero convincenti (sei gol suddivisi in sole tre partite, con tre doppiette), diverse sotto la sufficienza e ancora tanti infortuni: al primo anno in nerazzurro, Correa ha saltato undici partite di campionato per problemi fisici, ma Inzaghi non ha smesso di manifestargli la totale fiducia: complice anche l’infortunio di Lukaku, Correa si è ritrovato già tre volte titolare in Champions, anche nella sfida decisiva contro il Barcellona. Ma è mancato sempre qualcosa: ok la buona volontà, ma San Siro aspetta di accendersi con una sua scintilla", sottolinea la Gazzetta dello Sport.