La Gazzetta dello Sport aggiorna oggi sulle condizioni di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha sentito un fastidio all'adduttore durante la rifinitura. Simone Inzaghi e lo staff medico hanno scelto di portarlo comunque a Lecce sperando in un miglioramento, che non è avvenuto. Alla fine il regista è rimasto in panchina al Via del Mare e starà fuori anche contro Atalanta e Genoa, in attesa di capire cosa diranno gli esami.