La Pro Saudi League irrompe nel calcio europeo a suon di milioni e rischia di portarsi a casa diversi big in questa sessione di mercato. Cristiano Ronaldo, Benzema e Kanté si sono già accasati, presto anche Ruben Neves. Poi? Partito l'assalto a Koulibaly, Mendy, Ziyech, Lukaku e pure Marcelo Brozovic.

"Quello che sta succedendo in Arabia non è casuale. Non è una febbre dell’oro improvvisa e sconsiderata - spiega la Gazzetta dello Sport -. Hanno ospitato e visto la Supercoppa italiana, hanno fiutato l’affare Qatar 2022, ma dietro a tutto c’è il progetto “Vision 2030” dello sceicco Mohammed Bin Salman, il numero uno dello Stato. Tredici settori, tra cui lo sport, individuati per sviluppare il Paese e diversificare gli investimenti, non solo petrolio. La Golf Liv si è fusa con il Pga-Tour per creare un circuito internazionale: è un segnale, anche se, per Amnesty International, serve da “sportwashing”, cioè per ripulire con lo sport un’immagine internazionale “macchiata”".

Al centro di tutto il famigerato fondo PIF, che possiede il 75% dei quattro top club (Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad, Al Ahli). L'obiettivo è quello di entrare tra le 10 Top League mondiali e creare un esempio sportivo virtuoso per una popolazione di quasi 40 milioni. La stessa cosa che avrebbe voluto fare la Cina, dove però il progetto è naufragato. "Non si baderà, o quasi, a spese, anche alcune cifre, tipo i 100 milioni a Kanté, non esistono nella realtà. Però i club non avranno vincoli di spesa e salary cap globali - sottolinea la Gazzetta -. Per un verso aiuteranno i club europei in difficoltà ad alleggerire il monte ingaggi. Ma poi? Il presidente Uefa, Ceferin, è preoccupato: «Dovrebbero investire nei settori giovanili, portando allenatori che sviluppino propri giocatori. Il loro sistema non porta a nessuno sviluppo visto che i calciatori arrivano a fine carriera, in cerca di qualche soldo in più». Sullo sfondo, l’eco della minaccia di una nuova Superlega...".

