Lautaro , Dzeko e Correa più Lukaku e Dybala : un attacco spaziale per la nuova Inter. "Sarebbe un lusso, ma pure una discreta responsabilità: non facile scegliere di volta in volta i titolari e la riserva, no, al tecnico onore e oneri", spiega la Gazzetta dello Sport .

In particolare, focus sul Toro, Big Rom e la Joya: tre così li hanno davvero in pochi. "La stagione fitta e anomala, con in mezzo il Mondiale a complicare la preparazione, obbligherò comunque a una alternanza continua: anche per questo i nerazzurri stanno cercando con tanta insistenza di portare alla Pinetina sia il centravanti del Chelsea sia l’ormai ex juventino - sottolinea la rosea -. E, al momento, con uguale determinazione, vorrebbero trattenere pure Lautaro, che non ha mai dato segnali di disamore verso l’Inter, anzi ha messo radici a Milano. Certo, siamo solo a metà giugno e il tempo dirà se il tridente resisterà alla prova suprema del mercato: dall’Atletico al Tottenham, non è escluso che qualche big del Continente si presenti prima o poi a Milano con l’assegno giusto per Martinez. In quel caso verranno fatte attentissime valutazioni supplementari".

Più in generale, a partire potrebbe essere uno tra Dzeko e Correa. Il bosniaco ha un solo anno di contratto, mentre l'argentino piace al Marsiglia di Sampaoli e al nuovo Newcastle arabo che potrebbe fare una mossa per lui.