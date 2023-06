Erik ten Hag cova la speranza di ingaggiare un nuovo portiere quest'estate per sostituire David de Gea, in scadenza di contratto con il Manchester United e ancora lontano dal rinnovo. Secondo le informazioni raccolte dal Manchester Evening News tra i nomi nella lista dei Red Devils è presente anche quello di André Onana (allenato da Ten Hag all'Ajax), in compagnia di Diogo Costa del Porto e David Raya del Brentford.

