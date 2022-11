E' già tempo di anticipazioni per le maglie della prossima stagione: il sito specializzato Footy Headlines svela i primi concept della terza maglia 2023-2024. Dopo il giallo utilizzato per la divisa da gioco di questa stagione, Nike – che produce i kit del club nerazzurro – ha scelto l’arancione per la prossima stagione. Non si tratta di un colore nuovo per per l’Inter, dato che Nike ha già realizzato divise arancioni per il club nelle stagioni 2000-01 e 2001-02.