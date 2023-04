Dopo quanto stabilito ieri dalla Corte d’appello della Figc che ha rigettato il ricorso fatto dall'Inter a proposito della squalifica di Romelu Lukaku, la Federazione sta pensando di agire e varare il provvedimento di eliminare la squalifica di Big Rom, che in quel caso tornerebbe a disposizione di Inzaghi per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus. "Per farlo dovrebbe essere applicato l’istituto della grazia - si legge sul Corriere della Sera -. Con la grazia la federazione sta provando ad andare oltre. Un modo per impedire che Lukaku, da vittima dei cori razzisti, diventi l’unico colpevole. E anche un gesto di sensibilità ai valori dello sport del presidente Gabriele Gravina, che appare intenzionato a difendere con un atto concreto il principio della lotta al razzismo, e ciò anche a costo di dover fronteggiare prevedibili reazioni".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!