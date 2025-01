Ancora niente da fare per Francesco Acerbi. Mentre Simone Inzaghi recupera Benjamin Pavard per la partita contro il Venezia, ma, secondo Calciomercato.com, dovrà ancora fare a meno dell'ex Lazio, che dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo settimana prossima.

