Nella perizia richiesta dal Comune di Milano all’Agenzia delle Entrate per stimare il valore di vendita dell’area San Siro per poter procedere con "l'operazione stadio", la trasformazione che riguarda l'area circostante al Meazza è paragonabile - come si legge sull'edizione odierna di Milano del Corriere della Sera - a quella di CityLife, quantomeno per impatto. Il progetto coinvolge circa 280.000 metri quadri, includendo lo stadio esistente, i piazzali e i parcheggi circostanti e comprenderà uffici, hotel, spazi commerciali... "Oltre allo stadio, l’intervento interesserà anche l’area circostante - si legge -, con progetti come le nuove terme di lusso a San Siro, la riqualificazione dell’Ippodromo e la creazione di residenze di pregio al posto delle ex scuderie", farà sì che il nuovo distretto urbano coprirà circa 500.000 metri quadri.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, i valori immobiliari degli spazi edificabili a San Siro "potrebbero generare notevoli ricavi, con stime di vendita per uffici e spazi commerciali pari ad almeno 4.700 euro al metro quadro, per un totale di oltre 500 milioni di euro in sei anni" con un costo di costruzione di circa 230 milioni di euro.

"Il valore attuale del Meazza è ridotto a 73 milioni - si legge ancora -, a causa dell’obsolescenza fisica (-40%) e funzionale (-30%). Quest’ultima voce riflette l’assenza di servizi moderni che, se presenti, aumenterebbero i ricavi del 30% per evento. Per confronto, un tifoso della Juventus genera in media 53,4 euro a partita, contro i 32,86 euro per l’Inter e i 29,68 euro per il Milan. La perizia include anche i costi di urbanizzazione (60 milioni), i costi di costruzione (220 milioni per i nuovi edifici) e i finanziamenti. Il completamento dell’operazione, previsto dopo le Olimpiadi invernali del 2026, richiederà almeno sei anni. Il destino del vecchio stadio “Meazza” resta ancora incerto e sarà definito in futuro".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!