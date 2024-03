La UEFA ha svelato i dettagli dei premi che saranno distribuiti ai club che parteciperanno alla nuova Champions League, al via nella stagione 2024/25. Il nuovo format a 36 squadre porterà alla distribuzione di oltre 2,4 miliardi di euro ai club partecipanti, con meccanismi di distribuzione rivoluzionati soprattutto alla voce bonus legati ai risultati, al market pool e ranking storico.

I colleghi di Calcio e Finanza, sulla base dei dati in suo possesso, ha simulato il valore di ogni posizione nella classifica finale del nuovo torneo continentale, precisando che le cifre "potranno aumentare sulla base delle quote aggiuntive legate a quelle non distribuite in caso di pareggio". Ecco

Posto 1 – 9,9 milioni di euro

Posto 2 – 9,63 milioni di euro

Posto 3 – 9,35 milioni di euro

Posto 4 – 9,08 milioni di euro

Posto 5 – 8,8 milioni di euro

Posto 6 – 8,53 milioni di euro

Posto 7 – 8,25 milioni di euro

Posto 8 – 7,98 milioni di euro

Posto 9 – 7,7 milioni di euro

Posto 10 – 7,43 milioni di euro

Posto 11 – 7,15 milioni di euro

Posto 12 – 6,88 milioni di euro

Posto 13 – 6,6 milioni di euro

Posto 14 – 6,33 milioni di euro

Posto 15 – 6,05 milioni di euro

Posto 16 – 5,78 milioni di euro

Posto 17 – 5,5 milioni di euro

Posto 18 – 5,23 milioni di euro

Posto 19 – 4,95 milioni di euro

Posto 20 – 4,68 milioni di euro

Posto 21 – 4,4 milioni di euro

Posto 22 – 4,13 milioni di euro

Posto 23 – 3,85 milioni di euro

Posto 24 – 3,58 milioni di euro

Posto 25 – 3,3 milioni di euro

Posto 26 – 3,03 milioni di euro

Posto 27 – 2,75 milioni di euro

Posto 28 – 2,48 milioni di euro

Posto 29 – 2,2 milioni di euro

Posto 30 – 1,93 milioni di euro

Posto 31 – 1,65 milioni di euro

Posto 32 – 1,38 milioni di euro

Posto 33 – 1,1 milioni di euro

Posto 34 – 825mila euro

Posto 35 – 550mila euro

Posto 36 – 275mila euro

La differenza tra il primo e l'ultimo piazzamento è di circa 10 milioni di euro, cifra che attualmente viene stanziata per il passaggio agli ottavi di finale. "In questo caso il premio sarà tuttavia 'aggiuntivo' - precisa CF -, perché la qualificazione agli ottavi varrà ulteriori 11 milioni di euro, mentre per chi si qualificherà agli spareggi ci sarà un premio di un milione".

