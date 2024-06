Il destino di Denzel Dumfries sarà deciso solo dopo il termine dell'avventura dell'Olanda a Euro 2024. Come spiega il Corriere dello Sport, finora ogni tentativo di prolungare il contratto che scade nel 2025 si è rivelato infruttuoso, nonostante l'apertura di qualche settimana fa. Dunque, tutto rinviato dopo la rassegna continentale.

Secondo il Corsport, l'Inter vorrebbe trattenere l'olandese, perfettamente integrato nell'impianto tattico di Inzaghi, ma nessuno vuole ripetere la situazione Skriniar. E allora, senza accordo sul rinnovo, Dumfries finirebbe dritto sul mercato. Lui all'Inter sta benissimo e accetterebbe una cessione solo per un club non inferiore ai nerazzurri. L'Aston Villa, l'unico club che finora ha mosso passi concreti, non rientra nei desideri dell'ex PSV.

L’idea dei dirigenti interisti è quella di ricavare almeno tra i 25-30 milioni di euro. E, in tal senso, la vetrina degli Europei può aiutare. L'Inter, per Dumfries, non va oltre la proposta di 4 milioni a stagione. Holm resta un nome valido per la sua eventuale sostituzione, anche se il quotidiano romano ricorda come con Darmian e Buchanan la fascia destra potrebbe già considerarsi coperta.