Uno dei temi per il mercato estivo dell'Inter sarà senza dubbio il sostituto di Skriniar. Secondo il Corriere dello Sport , al momento, il nome in pole è quello di Djalò del Lille, che avrebbe superato anche Pavard dopo le parole di ieri di Salihamidzic, diesse del Bayern.

"Dopo aver accarezzato l’idea Scalvini, le mire nerazzurre si sono concentrate su Pavard. Addirittura, Marotta e Ausilio avevano cercato di agganciare il francese a fine gennaio, per cautelarsi qualora il Psg si fosse presentato con i famosi 20 milioni per portare Skriniar subito a Parigi - si legge -. Nonostante l’arrivo di Cancelo in prestito (ma ci vorranno 70 milioni per il riscatto dal Manchester City), il club bavarese punta al rinnovo del contratto per Pavard, in scadenza nel 2024. E, rispetto a qualche settimana fa, il difensore avrebbe aperto alla possibilità di rinnovo, anche su spinta della famiglia. La speranza dell’Inter è che il riavvicinamento sia solo temporaneo, così da non perdere l’occasione di portare alla Pinetina probabilmente il miglior sostituto possibile di Skriniar, come profilo e come statura internazionale".

Qui si apre la porta per Djalò, molto apprezzato dai nerazzurri e anche lui in scadenza nel 2024. Il quotidiano romano, poi, mette nel calderona anche il profilo di N'Dicka, che però è di piede mancino e quindi non potrebbe essere il sostituto di Skriniar.