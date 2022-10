Senza altri intoppi che nessuno si augura, finalmente Romelu Lukaku potrà tornare tra i convocati per sabato in vista di Fiorentina-Inter. "Possibile che giochi anche uno scorcio di gara, così da testare la sua condizione e capire se potrà essere titolare il 26 ottobre contro il Viktoria Plzen . Superando i cechi, l’Inter guadagnerebbe la qualificazione alla seconda fase con una giornata di anticipo. Insomma, un’occasione da non sprecare. E giocarsela con Big Rom darebbe un pizzico di sicurezza. Fermi restando i meriti per quanto fatto in Europa senza di lui", sottolinea il Corriere dello Sport .

L'ultimo step prima del rientro in gruppo sarà l'esame che oggi il belga svolgerà per controllare l'evoluzione del problema. "Servirà per avere il via libera al suo ritorno in gruppo - conferma il quotidiano romano -. Non è detto che avvenga già nella seduta odierna, con la truppa nerazzurra che si ritroverà alla Pinetina dopo il lunedì di riposo concesso da Inzaghi. Quello del totem belga potrebbe essere un rientro graduale". Ma il peggio sembra passato.