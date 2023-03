Secondo il Corriere dello Sport, si complica per l'Inter la pista che conduce a Franck Kessie. In autunno, l'agente Atangana aveva proposto l'ivoriano ai nerazzurri, che avevano lasciato una porta decisamente aperta: ok, ma solo a condizioni favorevoli. Tradotto: prestito con diritto di riscatto e parte dello stipendio pagato dai catalani. Adesso, però, secondo il quotidiano romano, le cose sono cambiate.

Kessie resta un'alternativa, ma ora per Xavi è un'alternativa determinante come dimostra il campo ogni volta che entra. L'ultimo esempio il suo gol che ha abbattuto il Real Madrid in pieno recupero. "Kessie non è un surplus nella rosa, ma un elemento utile. Quindi, se deve partire, non può farlo né gratis né a prezzo di saldo. Un’opzione percorribile, evidentemente, è quella sì del prestito, ma solo se accompagnato da un obbligo di riscatto, che a questo punto non potrà essere inferiore ai 25-30 milioni - spiega il Corsport -. L’alternativa, peraltro non inedita, visto che se n’era già parlato a gennaio. è quella di rispolverare l’ipotesi di scambio con Brozovic. Del resto il croato è destinato a fare le valigie a fine stagione. E tra i suoi estimatori c’è proprio Xavi. Solo che, se l’Inter pretendesse ancora un conguaglio, troverebbe lo sbarramento del Barcellona".