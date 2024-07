Il nome di Jaka Bijol è da tempo sui taccuini dei dirigenti interisti: il profilo dello sloveno piace parecchio. Come conferma il Corriere dello Sport, è stato seguito tantissimo nella passata stagione, ancora da perno centrale della difesa a tre dell'Udinese dopo il lungo stop per l'infortunio al ginocchio.

Secondo il CdS, proprio lui sarebbe il candidato principale per la sostituzione di De Vrij in caso di offerta giusta per l'olandese. Ma più passa il tempo e più aumenta la concorrenza per Bijol, sulle cui tracce si è messo anche il Bologna.

Per ora l'Inter sta alla finestra, ma i dialoghi restano aperti e non è da escludere che continuino per tutta la stagione qualora lo sloveno restasse a Udine: i nerazzurri potrebbero decidere di opzionarlo per il prossimo anno, quando potrebbe diventare l'erede di Acerbi o De Vrij visto che entrambi hanno il contratto in scadenza.