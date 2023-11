Inzaghi ha ritrovato finalmente i quattro attaccanti con il recupero di Arnautovic, ma le scelte in vista del Frosinone sono fatte: dentro dall'inizio la Thu-La, con Sanchez e l'austriaco che dovranno attendere la loro chance in modo paziente.

Per il resto - come spiega il Corsport - il tecnico nerazzurro non sembra avere grossi dubbi: dentro i migliori in ogni zona del campo. Possibilità creatasi anche grazie alle rotazioni di Salisburgo che avevano visto inizialmente in panchina i vari Barella, Dimarco, Dumfries (recuperato) e Lautaro. Restano ai box Pavard e Cuadrado (dovrebbe rivedersi proprio contro la Juve).

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.