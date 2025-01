L'Inter lancia un segnale a tutti: Davide Frattesi domani giocherà titolare a Lecce. Qualcosa che, in campionato ,non gli capitava dal match di Empoli dello scorso 30 ottobre, ben tre mesi fa. In mezzo, però, è stato protagonista in Champions, in Coppa Italia e ha anche avuto qualche fastidio muscolare a complicare le cose.

Ma è chiaro che fa "rumore" questa scelta di Inzaghi considerando tutte le voci di mercato che si accavallano ormai da diverse settimane. La decisione finale sarà presa dopo la rifinitura di oggi, ma - come spiega il Corriere dello Sport - tutto va in questa direzione, con l'ex Sassuolo dal 1' e Barella a tirare il fiato in panchina.

"Tuttavia, una maglia da titolare non può certo cambiare i suoi propositi. Del resto, poi ci saranno le sfide con Monaco e Milan ed è difficile immaginare che Inzaghi rinunci a Barella (o a Mkhitaryan) - insiste il quotidiano romano -. Nella testa di Frattesi, dunque, resta l’idea di andare alla Roma in modo da chiudere la stagione giocando da protagonista, abbandonando il ruolo di comprimario. Ma dovrà attendere ancora qualche giorno, nello specifico la chiusura della prima fase di Champions, perché la partita sul suo futuro entri nel vivo. A quel punto, infatti, il club giallorosso dovrà uscire allo scoperto, presentando la prima vera offerta ufficiale. Tutto da capire, però, se arriverà a soddisfare le richieste nerazzurre. Che, peraltro, non sono cambiate nel corso delle ultime settimane: vale a dire una valutazione di 45 milioni di euro, con piccolo margine (5 milioni?) per trattare".

Va trovato l'incastro giusto. Il CdS cita Zalewski come ultimo nome circolato: il polacco potrebbe interessare all'Inter in caso di prestito di Buchanan. Poi resta sul tavolo sempre il nome di Cristante, ma solo in prestito (però il centrocampista è fermo da diverso tempo per infortunio). Per il momento, Inzaghi si tiene stretto Frattesi e, al netto della distanza economica, resta anche la necessità nerazzurra eventualmente di sostituire adeguatamente il centrocampista.