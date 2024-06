L'Inter ha un problema da risolvere: piazzare gli esuberi. Lo sottolinea oggi il Corriere dello Sport. Basti pensare che in tutto sono 13 i giocatori rientrati da i prestiti o non riscattati dai club che li avevano presi un anno fa.

Ma non tutti i casi sono uguali. Valentin Carboni, ad esempio, è il talento del futuro e l'Inter non vorrebbe perderne il controllo: possibile un altro prestito. Correa, invece, è il primo della lista dei partenti e anche il caso più spinoso considerando l'ingaggio pesante: ha estimatori in Sud America, ma si spera nell'Arabia. Stesso discorso per Radu e Arnautovic.

L'altro Carboni, Franco, è invece a un passo dal River Plate. Sebastiano Esposito vede l'approdo a Empoli, il fratello Francesco Pio piace a Samp, Cagliari e Torino. Da piazzare pure Oristanio, Satriano (7-8 milioni per la cessione), Agoume (in scadenza), Zanotti, Salcedo, Filip e Aleksandar Stankovic. Vanheusden verrà valutato nel ritiro estivo.