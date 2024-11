Beppe Marotta aveva già parlato a margine del premio Liedholm e ieri non si è sentita l'urgenza di una nuova risposta agli attacchi da Napoli dopo le parole del presidente De Laurentiis.

Come riferisce il Corriere dello Sport, non ci saranno risposte o prese di posizioni ufficiali di parte nerazzurra: c'è la voglia di non alimentare nuove polemiche e di non portare avanti il braccio di ferro mediatico. Questo - sottolinea il quotidiano romano - non cancella comunque il fastidio per una polemica che continua ad essere alimentata e che, invece, non aveva motivo nemmeno motivo di essere accesa. L’Inter, come manifestato da Marotta, considera corretta l’assegnazione del calcio di rigore sul contatto tra Anguissa e Dumfries. Secondo quanto racconta il CdS, per il club nerazzurro non era il caso e non era il momento per alzare il livello della tensione, non essendocene i motivi o le basi. E allora si fa largo l'idea che che quello sfogo non fosse soltanto una reazione a caldo, ma un qualcosa di studiato a tavolino in funzione di una lotta tricolore che si preannuncia lunga...

