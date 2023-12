Yann Bisseck si è fatto trovare pronto. Qualche mese in naftalina e poi, una volta nella mischia, il centrale ha vinto le diffidenze mettendo in pratica, come riporta il Corriere dello Sport, gli insegnamenti alla sua prima esperienza in una squadra di alto livello. Ai compiti difensivi ben svolti, contro il Lecce ha aggiunto pericolosità offensiva, segnando una rete e colpendo una traversa.

Bisseck è solo l'ultimo ad aver beneficiato del "tocco d'Inzaghi". Il quotidiano cita Dimarco, da riserva a titolare anche in nazionale. Vertiginosa anche la crescita di Calhanoglu una volta trasformato in regista. E ancor meno tempo è servito con Thuram. Nella lista anche Dumfries, che col tempo è diventato un esterno goleador in grado di fornire anche assist e rigori procurati.

Ora il tedesco, che per domani è in ballottaggio con Pavard per un ruolo da titolare contro il Genoa.

