Onana, Mkhitaryan, Asllani, Bellanova e soprattutto il ritorno di Lukaku. Finora l'Inter ha monopolizzato il mercato in Italia, ma i fuochi d’artificio non sono finiti. "In viale Liberazione sono convinti di prendersi pure Bremer, con cui esiste un accordo addirittura da gennaio e che da allora non è mai stato messo in discussione, nonostante i tentativi di Cairo si scatenare un’asta. Il brasiliano, insomma, è un acquisto pianificato da tempo e non è in alcun modo legato ad altri movimenti in difesa", assicura il Corriere dello Sport.