Quello di Davide Frattesi nella gara di ieri è stato un doppio messaggio, dentro e fuori dal campo. Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore ha chiuso le porte a un trasferimento a gennaio, dopo l'accostamento alla Roma, sospinto anche dal suo entourage.

Le parole pronunciate da Lautaro Martinez dimostrano l'unità all'interno del gruppo e la stima per Frattesi, per il quale il club ha fissato il prezzo a 45 milioni di euro, ma le parole di ieri aprono a una prosecuzione a prescindere dal minutaggio, anche perché il tempo stringe e Inzaghi non può permettersi di perdere una pedina di questo spessore con un calendario così intasato.